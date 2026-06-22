Naime, Tepićeva je zapretila rušenjem RTS-a i hapšenjem novinara, jer se tamo čula istina o njihovoj laži o "zvučnom topu".

- Ovde apsolutno mogu da obećam, ne samo da će RTS biti potpuno demontiran, da se nakon smene ove vlasti napravi potpuno nov, profesionalan, depolitizovan RTS. I ne samo to, nego će morati da odgovaraju svi oni koji su saučesnici u ovakvom stvaranju panike, zastrašivanja ljudi, ne samo studenata nego i svih građana - poručila je Tepić.

Dala "korpu" studentima blokaderima

Govoreći o političkoj situaciji i odnosu opozicije prema blokaderskim protestima, Marinika Tepić je naglasila da ne razmatra povlačenje iz političkog života niti odustajanje od izbornog procesa.

- Ja ne mogu da prihvatim da se povučem ili da odustanem od izbora i politike - istakla je ona.

Srušila laž studentata blokadera da oni pobeđuju na izborima

Tepić se osvrnula i na tvrdnje pojedinih studentskih aktivista da bi mogli da ostvare značajan izborni rezultat, postavljajući pitanje njihove procene političke podrške.

- Ako tvrdite da pobeđujete, čemu strah od toga da mi nećemo preći cenzus? Pa ako ne pređemo cenzus, veći deo naših glasova će otići vama kad već kažete da ćete imati najviše glasova - rekla je ona.

"Veliki broj ljudi ne želi da glasa za vas"

Prema njenim rečima, deo biračkog tela ne bi automatski podržao tzv. studentsku listu čak i kada bi na to bio pozvan od strane opozicionih stranaka.

- Veliki broj ljudi ne želi da glasa za vas, sve i da ih mi iz opozicije pozovemo da glasaju za vas - navela je Tepić.

Mađarski model nije primenljiv na Srbiju

Komentarišući poređenja političke situacije u Srbiji sa dešavanjima u Mađarskoj i usponom Petera Mađara, Tepić je ocenila da između dve zemlje postoje značajne razlike.

- Ili ova poređenja sa Mađarskom gde vi jeste imali političku partiju sa istaknutim liderom, najmanje dve godine, koji je pritom evroposlanik. Peter Mađar je evroposlanik od 2024. godine i ima najsnažniju moguću podršku EPP-a, dakle Ursule fon der Lajen i najjače političke opcije u Evropskom parlamentu. Nije uopšte uporediva situacija, pri čemu neću da pričam o izbornom sistemu - poručila je Tepić.