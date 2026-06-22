Avokado je poslednjih godina postao jedna od najpopularnijih namirnica u ishrani, ali i dalje postoji jedna dilema koja zbunjuje mnoge potrošače – da li je bezbedno jesti avokado koji je potamneo nakon sečenja?

Mnogi se susreću sa istim problemom: iskoriste polovinu zrelog avokada, a već narednog dana preostali deo poprimi braon boju. Zbog toga ga često bacaju, verujući da se pokvario. Međutim, stručnjaci objašnjavaju da promena boje ne znači nužno da voće više nije za upotrebu.

Zašto avokado potamni?

Nutricionisti i dijetetičari ističu da je reč o potpuno prirodnom procesu koji se naziva oksidacija.

Kada se avokado preseče i dođe u kontakt sa vazduhom, dolazi do hemijske reakcije koja menja boju njegovog mesa. Sličan proces može se primetiti i kod jabuka, krušaka ili banana nakon sečenja.

Stručnjaci naglašavaju da sama promena boje ne znači da je avokado pokvaren niti da predstavlja zdravstveni rizik.

Kada je avokado i dalje bezbedan za jelo?

Ako je potamneo samo površinski sloj, unutrašnjost ploda uglavnom ostaje potpuno ispravna za konzumaciju.

U takvim situacijama dovoljno je ukloniti tanki tamni sloj ili ga pomešati sa ostatkom avokada. Iako ukus i tekstura mogu biti nešto slabiji nego kod sveže isečenog ploda, njegova nutritivna vrednost i bezbednost uglavnom ostaju očuvani.

Stručnjaci navode da mnogi ljudi ovakav avokado odbacuju prvenstveno zbog izgleda, a ne zbog stvarne promene kvaliteta.

Znakovi da avokado ipak treba baciti

Važno je razlikovati oksidaciju od kvarenja.

Ako avokado razvije neprijatan miris, postane sluzav na dodir, previše mekan ili se na njemu pojavi buđ, tada više nije bezbedan za jelo. U takvim slučajevima postoji rizik od stomačnih tegoba i preporučuje se da se plod odmah odbaci.

Promena boje sama po sebi nije problem, ali pomenuti znaci ukazuju na to da je proces kvarenja već počeo.

Kako sprečiti tamnjenje avokada?

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih metoda koje mogu usporiti oksidaciju i produžiti svežinu otvorenog avokada.

Najčešći savet je da se čuva u hermetički zatvorenoj posudi u frižideru, uz nekoliko kapi limunovog ili limetinog soka. Kiselina iz citrusa usporava kontakt sa kiseonikom i odlaže promenu boje.

Dodatnu zaštitu može pružiti tanak sloj maslinovog ulja ili pažljivo umotavanje u prozirnu foliju kako bi se smanjio kontakt sa vazduhom.

Neki stručnjaci preporučuju i ostavljanje koštice u polovini avokada, jer ona smanjuje površinu izloženu oksidaciji.

Ne bacajte ga prerano

Zaključak stručnjaka je da blago potamneo avokado u većini slučajeva nije razlog za bacanje. Sve dok nema neprijatan miris, buđ ili promene teksture koje ukazuju na kvarenje, može se bezbedno jesti.

Zato sledeći put kada primetite braon sloj na površini, ne žurite da ga bacite – moguće je da je avokado i dalje potpuno dobar za konzumaciju.