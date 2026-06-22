Poznata srpska influenserka, Dina Terzin, nedavno se suočila sa ozbiljnim zdravstvenim komplikacijama koje su usledile kao direktna posledica njene drastične fizičke transformacije.

Influenserka, koja je u jednom trenutku imala više od 120 kilograma, uspela je da ostvari impresivan rezultat i u svom procesu mršavljenja izgubi preko 40 kilograma. Iako je ovaj proces predstavljao veliki korak napred ka njenom novom izgledu, naglo topljenje kilograma donelo je i neočekivane medicinske probleme.

Kako je sama otkrila, pre samo pet dana morala je da bude operisana. Njoj su prethodno dijagnostikovani kamenci u žučnoj kesi. Zbog ozbiljnih komplikacija koje su nastale usled tako brzog i velikog gubitka telesne težine, hirurški zahvat je bio neizbežan, te su lekari morali u potpunosti da joj uklone žučnu kesu.



Prija joj zdrav način života

- Smršala sam preko 40 kilograma. Iskeno sada se naš lepo osećam, bilo je teško. Ovo nije finalni proces, ima tu da se poradi još malo. Bilo mi je teško da se odreknem lošijih navika. Ali sada kada sam uplovila u taj svet zdravog života, mnogo je bolje. Najteže mi je bilo da se odreknem slatkiša, mada sam ih zamenila sa nekim veganskim proizvodima - rekla je Dina Terzin nedavno.