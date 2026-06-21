Nekadašnja velika muzička zvezda Milan Stanković pre nekoliko godina doneo je odluku da se potpuno povuče iz javnosti i sa estradne scene, posvetivši se privatnom životu, dok je muziku zadržao isključivo kao ličnu strast.

Ipak, poslednjih meseci sve su glasnije spekulacije da bi uskoro mogao da se vrati na muzičku scenu.

Poslednjih godina privukao je veliku pažnju javnosti svojom posvećenošću duhovnom životu i boravcima u manastirima.

Iako se spekulisalo da bi mogao da postane iskušenik u manastiru Podmaine u Crnoj Gori, iz ove svetinje je potvrđeno da je pevač tamo boravio isključivo radi pronalaženja duhovnog mira.

Flota kamiona i rastući biznis daleko od javnosti

S obzirom na to da gotovo i nema javnih nastupa, u javnosti su se pojavila pitanja o tome od čega Stanković danas živi?

Kako se navodi, pokrenuo je potpuno drugačiji poslovni pravac, te je razvio uspešan auto-prevoznički biznis u Čikagu, na čiju je ideju došao tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama pre dve godine.

-Osnovao je kompaniju za transport u Americi. Na početku je imao samo jedan kamion, a danas ih poseduje desetak. Posao mu napreduje, a zaposleni su veoma zadovoljni - naveo je izvor blizak pevaču.

"Formirao je dobar tim"

Kako dalje tvrdi sagovornik, vozačima je nudio znatno bolje uslove i veću zaradu u odnosu na konkurenciju, kako bi obezbedio kvalitetnu radnu snagu.

-Iz Beograda vodi ceo biznis, od kog sada već ozbiljno zarađuje. Formirao je dobar tim i, s obzirom na to da su i radnici zadovoljni, nema razloga da posao ne nastavi da napreduje - zaključio je izvor za Republiku.

Detalji o povratku na estradnu scenu

Podsetimo, u medijima je odjeknula informacija da bi se Milan Stanković u septembru 2026. godine navodno mogao vratiti na muzičku scenu, nakon višegodišnje pauze i perioda posvećenosti duhovnom životu.

Plan je da novi materijal obuhvati bržu pesmu i baladu, a posebno se ističe da je jednu od numera napisao i sam. Iako se govori o povratku muzici, fokus bi, kako se navodi, bio na studijskom radu, dok nastupi u ovom trenutku nisu u prvom planu.

Takođe, pevač se, prema istim informacijama, priprema i fizički, kako bi bio u potpunosti spreman za snimanje spotova i novu fazu karijere.

Zvanična potvrda povratka još uvek nije stigla, ali se u javnosti sve češće pominje mogućnost da bi se na scenu mogao vratiti već u jesen 2026. godine.