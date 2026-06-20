ŠTA JE BIO CILJ MONTIRANE AFERE ZVUČNI TOP

Lažima hteli da zapale Srbiju i ubiju Vučića

Izmislili da je Vučić pucao narodu u leđa kako bi od njega napravili monstruma, podelili sopstveni narod i doveli zemlju do haosa u kojem bi brat krenuo na brata

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Zbog smrti izazvane kancerom

Deca generala Pavkovića tužila NATO

Smatraju da je njegova smrt povezana sa posledicama NATO bombardovanja osiromašenim uranijumom

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Tramp samouvereniji nego ikad

Moćniji sam od Džingis-kana, rimskih careva, Napoleona, Staljina i Hitlera

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RHMZ izdao hitno upozorenje

Stižu grad i oluje

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Na meti krimosa koje je hapsio

Miliću pretili u pritvoru

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Srpska u suzama

Fudbaler umro nakon saobraćajke

Anes V. (23) iz Prijedora zadobio je teške povrede u nesreći 12. juna

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Olivera Konatar za portal Mame

Govorili su da sam raspuštenica,