ŠTA JE BIO CILJ MONTIRANE AFERE ZVUČNI TOP
Lažima hteli da zapale Srbiju i ubiju Vučića
Izmislili da je Vučić pucao narodu u leđa kako bi od njega napravili monstruma, podelili sopstveni narod i doveli zemlju do haosa u kojem bi brat krenuo na brata
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Olivera Konatar za portal Mame
Govorili su da sam raspuštenica,
a bila sam srećna s Teonom
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