ŠTA JE BIO CILJ MONTIRANE AFERE ZVUČNI TOP 

Lažima hteli da zapale Srbiju i ubiju Vučića 

Izmislili da je Vučić pucao narodu u leđa kako bi od njega napravili monstruma, podelili sopstveni narod i doveli zemlju do haosa u kojem bi brat krenuo na brata 

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Zbog smrti izazvane kancerom  

Deca generala Pavkovića tužila NATO 

Smatraju da je njegova smrt povezana sa posledicama NATO bombardovanja osiromašenim uranijumom 

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Tramp samouvereniji nego ikad 

Moćniji sam od Džingis-kana, rimskih careva, Napoleona, Staljina i Hitlera 

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RHMZ izdao hitno upozorenje 

Stižu grad i oluje 

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Na meti krimosa koje je hapsio 

Miliću pretili u pritvoru 

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Srpska u suzama 

Fudbaler umro nakon saobraćajke 

Anes V. (23) iz Prijedora zadobio je teške povrede u nesreći 12. juna 

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Olivera Konatar za portal Mame 

Govorili su da sam raspuštenica, 

a bila sam srećna s Teonom 