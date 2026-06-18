Starija naslednica Jelene Karleuše i Duška Tošiča, Atina Tošić, završila je pre nekoliko dana srednju školu i tom prilikom okupila celu porodicu.

Tom prilikom nastalo je nebrojano fotografija naslednice popularne pevačice, a jedna od njih korisnicima bivšeg tvitera je zapala za oko.

Na duštvenoj mreži Iks, mnogi polemišu o mogućnosti da je Atina otišla pod nož i operisala nos.

Ispod objave samo su se ređali komentari.

-"Videla od Cecine ćerke", "Oduvek je imala takav nos", " Pa svako bi da ima para", "Hvala Bogu, neka je živa i zdrava!", "Molim vas nemojte odmah negativno. Moja sestra je imala lepi mali nosic i sa 15 god ga je slomila u parku, čim napuni 18 mora da operaciju jer joj je skroz kost iskočila. Ko zna da li je morala", "Možda je imala devijaciju, pa ga je taman sredila i estetski" - bili su samo neki od komentara.

Atina je završila srednju školu

Starija naslednica Jelene Karleuše i Duška Tošiča, Atina Tošić, završila je pre nekoliko dana srednju školu i tom prilikom okupila celu porodicu.

Kako se jasno vidi na samoj diplomi, Atina je pohađala Britansku internacionalnu školu u Beogradu, jednu od najstarijih i najcenjenijih obrazovnih ustanova ovog tipa u regionu.

Ova škola poznata je po rigoroznim britanskim standardima, nastavi isključivo na engleskom jeziku i diplomatskom i estradnom kremu koji tu školuje svoju decu. Naravno, ovakav status ima i svoju cenu, koja je paprena za uslove običnih građana.

Njihova mlađa ćerka, Nika Tošić je od prvog septembra 2024. godine krenula u srednju školu za koju će mama i tata morati mesečno da izdvoje nešto više od 400 evra mesečno.

Osim toga, mlađa naslednica Duška Tošića i Jelene Karleuše, Nika, izuzetno je aktivna na društvenim mrežama, pa smo mogli da vidimo i kako se spremila za prvi dan škole, ali i kako teku prvi dani i upoznavanje sa vršnjacima.

– Updejt za srednju školu. Krenula sam u srednju školu i sad ću vam reći kakvo mi je iskustvo dosad bilo. Evo, nije mi se svidelo uopšte, odeljenje, kao razred je tako neprijatan. Hoću da se sprijateljim s nekim, i evo na primer, ja dodam kao na primer, gde si pre išao u školu i oni mi kažu nebitno gde… I, neprijatna tišina, ja još nešto da dodam, ako već nema ni ona drugarice, ajde da se sprijateljim. Ljudi ovde nisu socijalni.. – ispričala je Nika u video-snimku kroz kakve probleme prolazi u odeljenju u kom je.

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