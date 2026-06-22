Žika Jakšić sumirao je utiske nakon finala muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" i istakao da ga životne priče kandidata često duboko pogode.

Kako kaže, ovaj šou za njega predstavlja proslavu muzike i ljudi koji se kroz pesmu bore za svoje snove.

- Imam svoje favorite, ali ovo je moj praznik muzike. Mogao bih da kažem da mi je gotovo svejedno ko će pobediti. Naravno, životne priče kandidata ostavljaju snažan utisak na mene i to je sasvim normalno. To je nešto lično, ali verujem da takve sudbine dotiču svakog čoveka - rekao je Jakšić.

Voditelj i autor popularnog takmičenja osvrnuo se i na zdravstvene probleme sa kojima se suočio nakon moždanog udara.

Istakao je da se danas oseća mnogo bolje i da se u velikoj meri oporavio, iako i dalje povremeno primećuje manje poteškoće u govoru.

- Oporavio sam se 90 odsto. I dalje se dešava da mi tokom razgovora ponekad zafali neka reč. To traje možda jednu sekundu, a sagovornici često ni ne primete taj problem. Međutim, meni to u glavi stvara veliku paniku. Vremenom sam naučio da živim sa tim i danas normalno funkcionišem. Sve traje svega nekoliko milisekundi - iskreno je priznao Žika.

Oporavak i povratak svakodnevnim aktivnostima

Otkrio je da više ne ide na terapije, jer za njima više nema potrebu.

- Ne treniram. To je bila terapija. Osam meseci sam odlazio na fizikalne tretmane i kod logopeda, što mi je mnogo pomoglo. Sada više ne osećam potrebu za tim - zaključio je Jakšić.

Tri pobednika 11. sezone "Nikad nije kasno"

Jedanaesta sezona dobila je tri pobednika, koje su izabrali publika i stručni žiri.

Titulu pobednika po SMS glasovima publike poneo je Viktor Dimitrievski iz Kumanova, koji je tokom cele sezone osvajao simpatije gledalaca svojim nastupima i autentičnom energijom, te je dobio ukupno 5.634 glasova publike.

Kada je reč o Fejsbuk glasanju, najveću podršku onlajn publike dobio je Jasmin Selmanović iz Sjenice, koji je osvojio 19.605 glasova.

Odlukom stručnog žirija, pobednica 11. sezone je Ivala Šalipur Lola, koja je svojim talentom, emocijom i upečatljivim interpretacijama tokom čitavog takmičenja ostavila snažan utisak na članove žirija i zasluženo odnela pobedu u toj kategoriji.