"Prema operativnim podacima Krimske seizmičke mreže, jutros se u Crnom moru dogodilo sedam zemljotresa, od kojih su dva bila jača i osetila se u Sevastoplju. Jedan je bio u 6.14 sati (po moskovskom vremenu) - magnitude 3,7 (udaljenost do Sevastopolja je oko 26 km), a drugi u 08.48 - magnitude 4,4 (30 km od grada)", napisao je on, prenose mediji u Rusiji.

Nijedan objekat u Sevastopolju nije oštećen u sedam uzastopnih zemljotresa u Crnom moru, od kojih su se dva osetila u gradu, saopštio je guverner Mihail Razvožajev.

"Mogućnost naknadnih potresa se ne može isključiti. Molim sve da ostanu mirni. Prema rečima stručnjaka, redovna seizmička aktivnost u našem regionu je normalna", naglasio je Razvožajev.

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