Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković, najavio je da će zatražiti zabranu najavljenog koncerta srpske pevačice Jelene Karleuše, koji bi trebalo da bude održan u Sarajevu, u klubu Akva, 8. avgusta.

Ovim povodom se oglasila i Jelena Karleuša, koja je ostala u šoku nakon Elmedinovih reči.

- Ovaj čovek je bolestan od zla i zaslepljen mržnjom. Nikada u životu nisam ružnu reč rekla za bošnjački narod! Naprotiv, samo najlepše. Baka mi je Bosanka, mnogi prijatelji su mi Bosanci, a imam i ogromnu fan-bazu iz Bosne - napisala je Jelena na njenom Fejsbuk profilu, pa dodala:

- Ne znam zašto se ovaj nesrećnik okomio na mene, ili želi marketing, ili se zaljubio, ali, svakako, ovo je sramno ponašanje. Dosta je bilo mržnje, aman bre! - poručila je Karleuša.

Podsetimo, Konaković se oglasio porukom na društvenim mrežama i napisao:

- Zatražiću od MUP-a Kantona Sarajevo da ovaj koncert, u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, zabrani jer je reč o osobi čiji nastupi izazivaju nacionalnu i versku mržnju - poručio je šef bosanskohercegovačke diplomatije i dodao:

- I nemojte govoriti da ovo nije posao ministra spoljnih poslova, nemojte pisati da ne treba da se spuštam na taj nivo. Reagujem na pojavu kojom se negatorima genocida oprašta i dozvoljava da nas i dalje ponižavaju. Reagujem na pokušaj da se takvo ponašanje normalizuje - izjavio je Elmedin Konaković, ali se tu nije zaustavio:

- Reagujem da svi oni koji rade isto shvate da sa nama tako ne mogu. Reagujem jer ne želim da neko ponižava i vređa moj narod i naše stradanje.

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