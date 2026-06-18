-Serviraju nam poruke pevačice koja drsko i veoma glasno negira genocid. Ne samo da ga negira i da nas vređa, već redom napada sve koji govore o genocidu - stoji u objavi ministra Elmedin Konaković, a zatim je vrlo brzo stigao odgovor pop dive

„Mržnja je za sirotinju“

Jelena Karleuša je svoj odgovor započela pitanjem o „nervoznom“ istupu ministra, tvrdeći da takva retorika vodi samo ka siromaštvu i razaranju.

„Mržnja, podela, ubijanje i ratovanje su za sirotinju koja jedina strada, koja se koristi kao topovsko meso. Takvi kao vi svoju guzicu izvuku“, poručila je pevačica.

Istakla je kako u 2026. godini Bosni i Hercegovini želi autoputeve, veće plate, penzije i investicije, a ne rušenje mostova mržnjom prema onima koje smatra uspešnijima.

- Dragi Elmedine, čemu ovolika nervoza, pobogu? Vi ovde demonstrirate najstrašniji govor mržnje koji nas je i doveo do bratoubilačkih ratova, siromaštva i razaranja. Mržnja, podela i sukobi su za sirotinju koja na kraju jedina strada, dok se drugi izvuku – poručila je.

Dodala je kako Bosni i Hercegovini u 2026. godini želi napredak i razvoj, a ne podele.

– Ja Bosni želim autoputeve, veće plate i penzije, fabrike, radna mesta i investicije u tu predivnu zemlju. Vas narod plaća da gradite mostove, a ne da ih rušite mržnjom prema drugima, bogatijim i uspešnijim, koji vuku čitav region – navela je.

Smatra kako treba zaustaviti peticiju protiv pevačica, rekavši da bi trebalo da zarade platu nečim korisnim za narod.

– A ako imate neki problem sa mnom, recite mi to u lice i pred kamerama, kako bih mogla odmah da vam odgovorim. Ne „udarajte“ ovako kukavički (da ne upotrebim onu reč na P koja je ista i na mom i na vašem jeziku, jer je isti). I za razliku od Severine, ja nisam loša glumica sa jahte koja skupo građanima Sarajeva naplaćuje falš krike na trgu i sejanje mržnje protiv moje zemlje. Žene koje naplaćuju takvu lažnu „ljubav“ imaju univerzalan naziv, Severini dobro poznat. Građanima Sarajeva, za razliku od Severine, ja nikada ne bih naplatila ni ljubav ni koncert. To bi bio moj poklon, jer sam decenijski osvedočeni prijatelj – poručila je, dodavši kako dela govore.

– Metu nacrtanu na mom čelu pretvaram u srce i šaljem ga građanima Bosne i Hercegovine! I neka gori Toronto – poručila je pevačica.