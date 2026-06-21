"Veliki" bloladerski skup u Novom Sadu propao je i pored toga što su dovodili ljude iz cele Srbije i regiona.

Uz ogromnu podršku Hrvatske, jedva da su okupili tri i po hiljade ljudi.

Obe kolone blokadera, koji su se prethodno okupili u Limanskom parku i Kampusu, UNS, stigle su oko 17.30 na tzv. turbo kružni tok.

Tačkasti softver, u 17:25 sati, pokazao je da je na skupu tačno 3.563 blokadera.

U 17:55 tačkasti softver je pokazao tačno 5.680 ljudi na tzv. turbo kružnom toku.

Nije tajna da blokaderi priželjkuju i propagiraju otcepljenje Vojvodine, a Savo Đurić, namerno ili ne, potvrdio je ovakve njihove namere.

Gostujući na N1, bivši sudija Apelacionog suda, "otcepio" je našu severnu pokrajinu.

"Ja sam svratio pre dolaska ovde na teren i bilo je jako lepo u tim kampovima, dosta ljudi, dosta štandova iz cele cele Srbije, iz Vojvodine pa čak i iz Srbije."