Naime, novinar nedeljnika Radar Marko Radonjić i voditeljka Nove S Nevenom Madžarević složili su se u emisiji da je priča o takozvanom "Sarajevo safariju", u kojoj je godinama u delu javnosti targetiran i predsednik Srbije Aleksandar Vučić fabrikovan!

Radonjić je, govoreći o kampanji koja se godinama vodila oko ove teme, naveo da je u njeno istraživanje bio uključen i novinar „Frankfurter algemajne cajtunga” Mihael Martens.

„Da vidimo da je u celoj toj kampanji uključen novinar Frankfurtera, Mihael Martens, koji je istraživao ’Sarajevski safari’ i našao je, kao što smo i mi našli, da je cela ta stvar zapravo plod imaginacije, možda čak i...”, rekao je Radonjić, nakon čega je voditeljka dodala: „Isfabrikovano.”

Radonjić je potom potvrdio tu ocenu.

„I da, da. I to sve dugo traje. Ta priča o bogatim Italijanima koji dolaze da ubijaju ljude u Bosni, ona traje još od devedesetih godina, i čak je deo nekakvih filmskih scenarija koji nisu nikada realizovani, ali su uključivali neke i ozbiljne reditelje i tako dalje. I on je došao do tog zaključka”, naveo je Radonjić, a voditeljka je dodala:

"Spočitavalo se da je predsednik Vučić učestvovao u tom Sarajevo safariju, dakle to je sve isfabrikovano, nema veze sa istinom", rekla je ona.

Tako će za godinu dana govoriti za “zvučni top”!

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