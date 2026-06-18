Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković, najavio je da će zatražiti zabranu najavljenog koncerta srpske pevačice Jelene Karleuše, koji bi trebalo da bude održan u Sarajevu, u klubu Aqua, 8. avgusta.

Konaković se oglasio porukom na društvenim mrežama i napisao:

- Zatražiću od MUP-a Kantona Sarajevo da ovaj koncert, u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, zabrani jer je reč o osobi čiji nastupi izazivaju nacionalnu i versku mržnju - poručio je šef bosanskohercegovačke diplomatije i dodao:

- I nemojte govoriti da ovo nije posao ministra spoljnih poslova, nemojte pisati da ne treba da se spuštam na taj nivo. Reagujem na pojavu kojom se negatorima genocida oprašta i dozvoljava da nas i dalje ponižavaju. Reagujem na pokušaj da se takvo ponašanje normalizuje - izjavio je Elmedin Konaković, ali se tu nije zaustavio.

- Reagujem da svi oni koji rade isto shvate da sa nama tako ne mogu. Reagujem jer ne želim da neko ponižava i vređa moj narod i naše stradanje - poručio je Konaković.

Alo/Klix.ba

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