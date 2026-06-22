Ognjen Amidžić objavio je na Instagramu emotivnu fotografiju iz 1979. godine. Na fotografiji, koja je nastala kada je imao samo četiri godine, Ognjen je u naručju svog pokojnog oca Zorana, a pored njih su i njegova majka i sestra.

Ova porodična uspomena izazvala je lavinu emocija, kao i mnoštvo komentara.

Fotografija nosi poseban značaj jer podseća na Ognjenovog oca, Zorana, koji je tragično nastradao 1991. godine dok je izveštavao sa Banije u Hrvatskoj.

- Ova fotografija mi je jedna od najdražih uspomena iz detinjstva. Sećanje na mog oca i srećne porodične trenutke uvek me podseća na to koliko je porodica važna - poručio je Amidžić.

Policija saopštila najtužnije vesti

Podsetimo, na njihov automobil je ispaljeno više od 300 metaka, a do danas nije otkriveno ko je ubio Zorana i njegove kolege.,

- U jedan sat posle ponoći, policajci su zakucali na naša vrata. Dobili su zadatak od nadređenih da nam jave loše vesti. Saopštili su baš meni. Imao sam samo 16 godina i morao sam da kažem majci i sestri da je tata ubijen - prisetio je Ognjen svojevremeno i dodao:

- Nedostaje mi tata i znam da bi moj život bio potpuno drugačiji da se to nije desilo. Bio sam tinejdžer kada se to desilo. Mnogo toga je palo na moja leđa, trudio sam se da majci pomažem koliko sam mogao. Maksimalno se žrtvovala za mene i sestru i zato ću biti večno zahvalan - ispričao je Amidžić.

BONUS VIDEO: