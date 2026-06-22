Stalni član žirija u popularnom takmičenju "Nikad nije kasno", Saša Milošević Mare iskreno iskreno je govorio pred finale muzičkog takmičenja, te je istakao da ipak zna da dođe do problema u takmičenju, ali na kraju uvek muzika pobedi.

- Na estradi su podjednako zastupljeni i muškarci i žene. Top 10 ako pričamo to je to. Malo je teže je napraviti zvezdu od starijih kandidata, oni već imaju svoje izgrađene stavove, od životnih do muzičkih stilova - rekao je on, a potom nastavio:

- Slušam ja njih, slušaju i oni mene. Ima kandidata koji su i u poznim godinama napravili ozbiljnija imena, uspela je ova čitava misija. Meni je danas poseban dan, 92 rođendan moje majke. Nadam se da će sve biti u znaku muzike, samo to ima smisla. Ima problema, ljudi su sumnjičavi, da se neko tu muva. Ovde smo da damo ljudima šansu - objašnjava.

O saradnji sa Aleksandrom Prijović

- Radio sam sa Aleksandrom Prijović na novom albumu, ona je inteligentna i hipertalentovana. Ona je perfektna za saradnju. Lako se dolazi do rezultata sa njom. Filip i Aleksandra su sjajan tandem, suština njihovog uspeha su njih dvoje - kaže Mare.

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