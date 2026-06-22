Posle još jedne nezaboravne sezone ispunjene emocijama, vrhunskim nastupima i inspirativnim životnim pričama, završeno je veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno".

Jedanaesta sezona dobila je tri pobednika, koje su izabrali publika i stručni žiri.

Ko su pobednici finala "Nikad nije kasno"?

Titulu pobednika po SMS glasovima publike poneo je Viktor Dimitrievski iz Kumanova, koji je tokom cele sezone osvajao simpatije gledalaca svojim nastupima i autentičnom energijom, a dobio je ukupno 5.634 glasova publike.

Kada je reč o Fejsbuk glasanju, najveću podršku onlajn publike dobio je Jasmin Selmanović iz Sjenice, koji je osvojio 19.605 glasova.

Odlukom stručnog žirija "Nikad nije kasno", pobednica 11. sezone je Ivala Šalipur Lola, koja je svojim talentom, emocijom i upečatljivim interpretacijama tokom čitavog takmičenja ostavila snažan utisak na članove žirija i zasluženo odnela pobedu u toj kategoriji.