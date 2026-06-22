Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese.

Kako prenosi RHMZ, u narednih sat-dva iz područja Pomoravlja i istočne Srbije padavinska zona sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom premeštaće se ka Šumadiji i jugoistoku Srbije.

U Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada.Upozorenje i za Beograd

RHMZ je objavio i upozorenje za područje Beograda na izražene grmljavinske procese.

Sredinom dana i posle podne u pojedinim delovima grada očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada.

Sparno, toplo i nestabilno vreme

Danas će biti toplo, sparno i nestabilno vreme.

Duvaće slab i umeren vetar, pretežno zapadni i severozapadni.

Najviša temperatura biće od 29 do 33 stepena.

Prema poslednjem merenju, najviša temperatura zabeležena je na Paliću i u Velikom Gradištu - 22 stepena, a najniža u Sjenici gde je 11 stepeni.

Vreme narednih dana

Kako najavljuje, u utorak i sredu očekuje nas promenjivo oblačno i prosečno toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 29 do 32 stepena Celzijusa, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom.

Zatim pretežno sunčano i ponovo toplije, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.

RHMZ