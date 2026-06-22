U beogradskom naselju Bežanijska kosa, sinoć oko 22 sata, odigrala se prava drama u kojoj je teško povređen I. P. (28). On je nakon krvavog pira sa ubodnom ranom u predelu grudi hitno prevezen u KBC Zemun.

Do ubadanja je došlo na uglu ulica Huga Klajna i Ismeta Mujezinovića.

Žrtve tvrde da je do napada došlo "iz čista mira".

Kako tvrdi "Telegraf.rs", ranjeni I. P. bio je u društvu B. M. (23) i jedne maloletne devojke. Dok su se kretali Ulicom Ismeta Mujezinovića, u susret su im naišla dvojica nepoznatih mladića, za koje se pretpostavlja da su maloletni.

Kako mladići tvrde, a što prenosi ovaj medij, nakon što su se mimoišli, usledili su popreki pogledi, a napadači su drsko dobacili: 'Je l' ima neki problem?'.

Tada je navodno jedan od njih je izvadio nož i zario ga I. P. direktno u grudi. Drugi mladić iz društva, B. M., zadobio je povrede glave.

Kako tvrdi ovaj medij, policija preduzima sve mere kako bi utvrdili šta se tačno dogodilo.

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