Voditeljka Jovana Jeremić, potpuno iskreno govorila je o aktuelnoj temi u kojoj se kao glavni akter pronašla pevačica Mina Kostić, hospitalizovana 31. maja na kliniku Laza Lazarević.

Poznato lice sa ružičaste televizije, nije štedelo reči za pevačicinog partnera Maneta Ćuruviju koga direktno krivi za Minino zdravstveno stanje.

- Mina je dobar čovek, trebalo je odmah spasiti od spodobe i demona, odaljiti ga od žene, uništava joj život, zabavlja se sa Minom zato što hoće da bude popularan. Koristi već slabu Minu, ne bi me čudilo da uđe u rijaliti, tvrdim da nema za šta pas da ga ujede u Americi, da ima ne bi završila na psihijatriji već na Bahamima, unuštava je i laže medije - rekla je Jovana Jeremić, a na pitanje kako komentariše njegov povratak i svakodnevne posete klinici, odgovorila je:

- Došao je da bi prikupio još slave, baš ga briga za nju, da bi se pokazao da je dobar, poznajem muškarce koji glume da veruju, da su dobri, a pre podne je kod vračare, popodne u crkvi. To su ljudi koji imaju masku, lažni su monstrumi, oni treba da završe na psihijatriji, zabranila bi mu da uđe u zemlju. Tvrdim da je zbog posledica tog odnosa završila u Lazi Lazarević - zaključuje voditeljka.

Alo/Blic

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