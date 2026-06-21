Ona kaže da mi danas znamo da je laž o zvučnom topu bila planirana najmanje mesec i po dana pre protesta 15. marta.

- I znamo sasvim jasno da je to imalo praktično tri cilja. Prvi cilj je bila dalja brutalna dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, odnosno da se predstave on i njegova porodica dodatno kao neko ko nije čovek, već monstrum, kao neko ko je ultimativno zlo, ubica, i neko ko je spreman da puca sopstvenom narodu u leđa. Zbog toga je, u skladu sa jako dobrim pripremama, već nakon prvih 24 časa od laži da je upotrebljen zvučni top, u toj komunikacionoj strategiji termin zvučni top potpuno nestao, i jedino što se komuniciralo građanima Srbije, regionu i inostranstvu, to je da je Aleksandar Vučić monstrum koji je pucao svom narodu u leđa - rekla je ona.

Drugi cilj je bio da se dodatno podeli naše društvo, da se dodatno inspiriše neverovatna mržnja i izazove maksimalna netrpeljivost prema svima koji se po nečemu ne slažu sa blokaderima, rekla je predsednica Skupštine.

- A kako bi se svi ti ljudi okarakterisali kao ljudi bez empatije, saosećanja, ćacad koja podržavaju ubicu i monstruma, i kao ćacad koja bi bila spremna da puca na blokadere i one koji se sa njima ne slažu - kazala je ona.

Kako kaže, onda je na pozornicu stupila teška konjica - Tonino Picula, Joveva, Goci, i ostali.

- Opet želim da ponovim, i da napravim jasnu distinkciju. Predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola se nikada nije izjašnjavala o ovom pitanju. Niko od viših zvaničnika se nikada nije oglašavao o ovoj temi. I sada slušajte poštovani građani kako to izgleda. Tonino Picula ne stavlja zvučni top u jednu rezoluciju, već piše tri rezolucije o zvučnom topu! Tri! Prva se donosi 7. maja, druga 22. oktobra 2025, a treću spremaju sada, pa valjda nije bilo dovoljno dva puta, već će da ponove i sada - rekla je ona.