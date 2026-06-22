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Dve žene poginule u napadu na Zaporožje

Najmanje dve osobe su poginule, a sedam je ranjeno u napadu ruskih snaga na Zaporožje, saopštilo je danas Zaporoško regionalno tužilaštvo.

"Tokom noći i jutra, Rusi su gađali civilnu infrastrukturu Zaporožja koristeći bespilotne letelice. Dve žene, starosti 39 i 53 godine, poginule su kao posledica neprijateljskog granatiranja", saopštilo je Tužilaštvo u objavi na Telegramu.

Kako je navedeno, još sedam osoba je povređeno, uključujući jedanaestogodišnjeg dečaka. "Delimično su uništene i oštećene stambene privatne i višespratne zgrade, skladišta, nestambene zgrade i pomoćne zgrade", objavilo je Tužilaštvo i dodalo da je pokrenuta istraga o izvršenom ratnom zločinu koji je prouzrokovao smrt ljudi.

NATO se sprema za rat sa Rusijom! Stiglo hitno upozorenje iz Moskve

Zemlje NATO-a se pripremaju za vojni sukob sa Rusijom oko 2030. godine, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško.

„Ako se pogleda suština njihove politike, delovanje na međunarodnoj sceni i prioriteti koje formulišu zemlje NATO-a i Evropske unije – a iz vojne perspektive razlike između njih su sve manje – mislim pre svega na njihove agresivne namere prema Rusiji, njihov glavni cilj je da nanesu Rusiji strateški poraz. Naravno, polazimo od toga da se oni zaista pripremaju za vojni sukob sa Rusijom negde oko 2030. godine“, rekao je Gruško.

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Pogođen veliki logistički centar ukrajinske vojske

Oružane snage Rusije su 20. juna u Harkovskoj oblasti pomoću bespilotnih letelica "Geran" pogodile veliki logistički centar kompanije "Nova pošta", koji je, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, koristila ukrajinska vojska za skladištenje naoružanja, bespilotnih letelica i njihovih komponenti.

"Komanda je donela odluku da objekat bude uništen bespilotnim letelicama velikog dometa", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

Prema istom izvoru, dronovi-kamikaze "Geran" izveli su seriju visokopreciznih udara na logistički centar.

U Ministarstvu odbrane Rusije ističu da je uspešan pogodak potvrđen sredstvima objektivne kontrole u realnom vremenu, kao i snimcima očevidaca objavljenim u otvorenim izvorima.

Najnovija procena ruskih gubitaka

Snimci napada na Moskvu

Oglasili se Rusi: Oboreno 59 dronova; Aerodromi privremeno zatvoreni

Snage protivvazdušne odbrane oborile su 59 bespilotnih letelica koje su se kretale ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin na svom kanalu na platformi "Maks".

Na mestima pada ostataka dronova angažovane su hitne službe. U aerodromima Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo i Žukovski privremeno su bila uvedena ograničenja za letove.

Prošlog četvrtka ukrajinske snage izvele su najintenzivniji napad bespilotnim letelicama na Moskvu u poslednje dve godine.

Zelenski: Ugovor sa Nemačkom predvidja isporuku Ukrajini 600 raketa za PVO "patriot"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ugovor potpisan sa Nemačkom predviđa isporuku Ukrajini 600 raketa za sisteme protivvazdušne odbrane "patriot" .

Zelenski je u nedelju rekao da se godišnje u Sjedinjenim Američkim Državama proizvodi najviše oko 700 raketa godišnje za sisteme "patriot", a da su Nemci nedavno, nakon dobijene licence, počeli proizvodnju raketa za taj sistem, preneo je Ukrinform.

Kijev: Ukrajinska mornarica spasila posadu stranog broda, ima žrtava

Ukrajinska mornarica saopštila je danas da je spasila posadu stranog broda nakon napada ruskih snaga, dodajući da ima i stradalih.

"Kao rezultat napada neprijateljske bespilotne letelice na teretni brod 'Victreš', čiji je brodovlasnik Turska, a plovi pod zastavom Paname, izbio je požar velikih razmera. Na brodu je bilo devet članova posade i u pitanju su državljani Egipta, Turske i Indije", saopštile su Pomorske snage Oružanih snaga Ukrajine u objavi na fejsbuku.

Kako je navedeno, s obzirom na tešku situaciju i pretnju daljeg širenja požara, posade čamaca Mornarice Oružanih snaga Ukrajine uspešno su sprovele akciju spasavanja evakuacije posade teretnog broda.

Ponovo napadnuta Moskva

Moskva je tokom noći ponovo bila meta napada dronovima, a ruska protivvazdušna odbrana je do 4.39 uništila 58 bespilotnih letelica koje su, prema tvrdnjama gradonačelnika Sergeja Sobjanjina, letele ka ruskoj prestonici.

Putin hitno digao avione! Naredio im da sruče sve bombe! Osveta je stravična

Ruske Vazdušno-kosmičke snage pogodile su navođenim avio-bombama harkovsku TE-5, jednu od najvažnijih termoelektrana-toplana za Harkov i okolinu, a lokalni izvori tvrde da je na objekat palo nekoliko FAB bombi.

Udar je izveden uveče, a gradonačelnik Harkova Igor Terehov saopštio je da je meta bio objekat energetske infrastrukture. Prema navodima lokalnih kanala, bombe su direktno pogodile TE-5, postrojenje koje je i ranije više puta bilo na meti ruskih napada.

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