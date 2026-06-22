Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" pune dve decenije jedna je od najgledanijih emisija u regionu.

A sve je krenulo 2004. godine, kada je pobedu odneo Bane Mojićević, talentovani osamnaestogodišnjak iz Čačka.

Iako su se kasnije mnogi trudili da se ugledaju na njih, popularnost koju je uživala prva postava u međuvremenu niko nije uspeo da prevaziđe.

Te godine favorit je bila Tanja Savić. Plenila je glasom, mladošću, izgledom i harizmom. Ipak, glasovima publike trijumfovao je Bane Mojićević, što su razočarani Tanjini fanovi osporavali tvrdeći da je sve namešteno.

Od tada je prošlo dve decenije, Tanja i Bane su izgradili uspešne karijre i ostali dobri prijatelji.

Danas oboje iza sebe imaju po jedan brak okončan razvodom, i dvoje dece.

Nedavno su, zajedno sa producentom Žikom Jakšićem, gostovali u šou-programu “Amidži šou”. To je ujedno bila prilika da prvi put, posle dvadeset godina, čujemo istinu o Banetovoj pobedi.



- Tačno je da je Tanja Savić bila favorit, još od audicije. Ali, pobedio je Bane Mojićević. Jednostavno, ljudi su glasali za njega. Treba imati u vidu da publika koja prati takmičenje učesnike doživljava u širem kontekstu od toga kako neko peva – rekao je Žika, pa pojasnio dalje:

- Bane Mojićević je tokom takmičenja ostavio divan utisak . Emisija je imala izuzetnu gledanost, pratile su je sve generacije, a uglavnom su glasali stariji. Mnogi su glasali za Baneta vodeći se mišlju "ljubi ga majka, ovo je moj budući zet". Ali, šalu na stranu on je izuzetan pevač i njegova pobeda je zaslužena.

Tokom gostovanja kod Ognjena Amidižića Bane Mojićević je pokazao i da je odličan imitator, a prisutni u studiju odlično su se zabavili slušaju kako je "skinuo" glasove brojnih kolega.

Nakon svega, Žika Jakšić imao je da poruči samo jedno:

- Jeste li ga čuli? I vi se još pitate kako je pobedio!

Alo/Hello!

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