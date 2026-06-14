Bivši suprug Jelene Karleuše, fudbaler Duško Tošić, napravio je šokantan potez nakon mature svoje ćerke Atine na kojoj se sinoć pojavio.

Jelena je objavila porodičnu fotografiju sa ćerkama i Duškom, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Međutim, ubrzo nakon što je fotografija privukla veliku pažnju, usledio je neočekivan potez bivšeg fudbalera i to zbog sadašnje devojke.

Naime, Tošić je sa svog profila uklonio zajedničku sliku sa devojkom Norom, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti i otvorilo prostor za brojne spekulacije o njihovoj vezi.

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