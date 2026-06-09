Jelisaveta Orašanin je u vezi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, a sada se pojavio dokaz da su zajedno provodili vreme i dok je glumica još uvek bila u braku sa Milošem Teodosićem.

Na Instagram profilu glumice postoji zajednička fotografija koja je nastala pre tri godine.

U pitanju je fotka iz jula 2023. godine sa jedne žurke na kojoj su Jelisaveta i Pavle sa zajedničkim prijateljem zagrljeni, dok ne skidaju osmehe sa lica.



I dok se spekuliše da njihova veza traje svega nekoliko meseci, mnogi sada nagađaju da je romansa počela mnogo ranije, budući da su bili bliski i 2023. godine.

Bio u tajnoj vezi sa Milicom Veličković

Pavle trenutno uživa u romantičnoj vezi sa 11 godina starijom poznatom glumicom Jelisavetom Orašanin, a kako prenose domaći mediji, prethodno je bio u vezi sa bivšom rijaliti učesnicom Milicom Veličković.

Glumac i bivša rijaliti učesnica su navodno imali kratku romansu koju je Pavle Mensur vešto krio od očiju javnosti.

Kako navodi izvor za Blic, njih dvoje su upoznali preko zajednički prijatelji.

- Milica i Pavle su odrasli u istom kraju, upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a potom su odnos podigli na viši nivo. Veza je kratko trajala, rastali su se bez ružnih reči i svako je nastavio svojim putem - rekao je izvor.

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