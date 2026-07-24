Povodom prepiski pevača Slobe Vasića sa drugom ženom za koje naš izvor tvrdi da su nastale 30.juna i 1. jula, odnosno, samo pet dana nakon izlaska iz psihijatrijske klinike dr Laza Lazarević, za Alo se sada oglasio folker koji je otkrio šta se zapravo krije iza poruka koje su uzburkale javnost.

-Ni sa kim se nisam dopisivao, nemam potrebu da se pravdam, ali ako nam je već do istine, onda da kažem - rekao je Sloba, ističući da se sada koristi trenutak kada je brak sa suprugom Jelenom u teškoj situaciji.

-Sad se koristi ovaj trenutak u kom se nalazim, pa svi pokušavaju da naude na svaki mogući nacin. Takvi smo. Nekada je bilo - Ako možeš pomozi, sad je ako možeš, odmozi ili pomozi da bude još gore - rekao je za Alo Sloba Vasić.

Podsećanja radi, glavni akter dopisivanja sa devojkom čiji je identitet poznat redakciji Alo, upravo je oženjeni Vasić, a ono što je šokantno jeste da samo pet dana nakon izlaska iz psihijatrijske klinike dr Laza Lazarević devojku zove u svoj stan na druženje. Kako se dodatno vidi na fotografijama ekrana koje su došle do našeg portala, u pitanju se zvanični Instagram profil pevača (⁠slobavasic_official⁠) sa verifikacionom plavom kvačicom.

Komunikacija otkriva uporno dozivanje i dogovaranje susreta, a pevač započinje razgovor rečima: "Malena", uz emotikone poljubaca i uz poljupce i upitnike jer devojka nije odmah odgovarala.

Nakon što poruke ostaju neodgovorene, pevač je poziva putem audio poziva uz poruku: "Zvao sam te, nema te nigde".

U nastavku prepiske koja datira krajem juna i sa početka jula, pevač direktno pita sagovornicu: "Hoćeš kod mene?". Kada devojka pita gde se nalazi, on odgovara da je na Karaburmi, na šta ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, na šta pevač odgovara: "Naravno", i poziva je uz reči: "Pa hajde, za koliko si tu?".

Posebnu pažnju privlači detalj sa skrinšotova gde se vidi obaveštenje da je uključena opcija "disappearing messages”, odnosno nestajuće poruke, što su mnogi protumačili kao pokušaj sakrivanja tragova ove afere.

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