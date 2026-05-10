Bivša rijaliti učesnica Milica Veličković je govorila o svom privatnom životu, odnosu sa porodicom oca svog deteta, Borislava Terzića Terze, kao i o izazovima kroz koje prolazi kao majka.

Kako kaže, trenutno joj je fokus na sopstvenom miru i detetu, dok su emotivni odnosi u drugom planu.

- Nisam se zaljubila, ali se prepuštam lepim osećanjima, kako ne bih osećala ono loše, što sam osećala u nekom prethodnom periodu. Simpatiju imam, ali nisam u nekom odnosu, ne planiram ni da budem do daljnjeg. Nemam volju, ni želju za tim. Previše sam osuđivala sebe za neke stvari, sad više to radi, kada su drugi u pitanju. Sa ćerkom sam stalno, porodicom i prijateljima. Okružena sam ljudima koje volim - rekla je Milica na početku.

"Mojoj ćerki ne fali ništa"

Najveća radost u njenom životu je njena ćerka Barbara, koja lepo napreduje i čuva je Miličina baka, iako joj nije zabranjeno da viđa i Terzinu porodicu.

- Moja Barbara je super. Sve je pametnija, krenula je u vrtić. Ne fali joj ništa, srećna sam jer je zdravi i prava, a kako vreme prolazi, to mi je najvažnije. Čuva je moja baka, nije joj zabranjeno ni da ide kod druge, ali je trenutno kod moje, svoje prabake - otkrila je Veličkovićeva.

O odnosu sa Terzinom porodicom

Kada je reč o odnosu sa porodicom svog bivšeg partnera, ističe da su u dobrim odnosima, ali da to ne važi i za samog Terzu.

- U dobrom smo odnosu. Ne branim ni njemu, a ni njima da vidi dete. U dobrom smo odnosu, što ne znači da ću ja biti sa njim u dobrom odnosu - rekla je Milica.

Iako je Terza u jednom trenutku kleknuo moleći za oproštaj, ubrzo je izneo niz uvreda i optužbi na njen račun, tvrdeći čak da mu je tražila novac. Milica na to gleda sa osmehom i poručuje:

- Sve što on priča, neka ide na njegovu dušu. Klekuno je, pa posle svašta izgovorio na moj račun. Ne branim mu da viđa dete. Eto, možda me i tuži, jer je rekao da sam mu pare tražila, samo da ne tuži za iznudu, ne znam - poručila je bivša rijaliti učesnica.

Konačno, kada je upitana o mogućnosti promene statusa N.N. lica za oca u krštenici deteta, kao i o teškim trenucima koje je prolazila dok je on boravio u rijalitiju „Elita”, Milica je bila izričita:

- Mogu ja to da promenim, ali moja ćerka neće nositi njegovo prezime. Dok je on mene vređao u ''Eliti'', naša ćerkica je imala zdravstvene probleme, temperaturu, nije išla u vrtić - zaključila je Milica u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

