Bivši muž pevačice Dragane Mirković i biznismen Toni Bijelić oglasio se na svom Instagram profilu tužnim povodom i objavu posvetio smrti bliske osobe. On je podelio fotografiju uz emotikon slomljenog srca.

Naime, Toni je kratko poručio: "Hvala vam što ste došli na sahranu mog brata."

Brojni pratioci i prijatelji uputili su mu reči podrške i saučešća u ovim teškim trenucima.

Draganu uzdrmao razvod od Tonija Bijelića

Dragana je u poslednjem intervjuu u podkastu "B-13" otkrila koliko ju je uzdrmao razvod od Tonija Bijelića.

- To je bilo šokantno za mene bilo. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi. Deca uz mene ne sto posto, nego milion. Ja sam uz njih svojim životom. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je skladan brak neko vreme. Poštujem oca svoje dece i zbog svoje dece nikada neću reći jednu reč lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". Ja sam podnela zahtev za razvod braka - ispričala je Dragana Mirković, a na ovu njenu izjavu je reagovao i njen bivši muž Toni Bijelić i zaprepastio javnost.

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