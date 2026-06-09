"Želim da pozovem sve privrednike iz Angole da dođu u Srbiju i da uputim molbu svima koji računaju da mogu da ostvare profit, koji mogu da ostvare dobar biznis, da ulažu u Angolu. Reč je o prijateljskoj zemlji", poručio je Vučić.

On je rekao i da je ponosan na činjenicu da je ovde jedna izuzetno respektabilna delegacija Angole, a predsedniku Angole Žoau Manuelu Gonsalvešu Lorensu poručio da se na skupu nalaze predstavnici svih značajnih državnih organa, agencija, institucija, ali i privatnih kompanija iz Srbije.,

"Neke od njih su već ulagale u Angolu, neke planiraju, i za njih je Angola veoma interesantna za investiranje, kao što verujem da ćemo u narednom periodu moći da vidimo i značajan deo kompanija iz vaše lepe zemlje koje će pokazati interes za ulaganje u Srbiju", rekao je Vučić na okruglom stolu u Palati Srbija na kome učestvuje zajedno sa predsednikom Angole Žoaom Manuelom Gonsalvešom Lorensom.

Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda podsaharske Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika.

Dodao je da i dalje naftni sektor ima ključnu ulogu u privredi Angole.

"Najveći izvoznici na teritoriju Angole su Kina, Portugal i Velika Britanija, a najveća izvozna tržišta za Angolu su opet Kina, Indija i Španija. Mi ovde nismo uspeli u tome da naši ekonomski odnosi i spoljnotrgovinski odnosi prate naše političke odnose i verujem da mnogo toga možemo da uradimo u narednom periodu", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je dodao da su razgovarali o saradnji u različitim oblastima i da je poljoprivreda jedna od ključnih oblasti za razvoj Angole.

"Što se uvoza tiče, tu su pšenica i pirinač. Što se izvoza tiče, to su riba, morski plodovi, ali i razvoj poljoprivrede jer imaju oko pet miliona hektara obradive površine, što je velika prilika za nas. Mi u toj oblasti imamo brojne mogućnosti za saradnju", rekao je Vučić.

Ukazao je da Srbija raspolaže širokim spektrom proizvoda, opreme i rešenja, od poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, semena, mehanizacije, đubriva, opreme, veterinarskih lekova, do svega drugog što je važno za unapređenje proizvodnje.

"Verujem da i svojim znanjem, iskustvom i primenom savremenih agrotehničkih mera možemo značajno da pomognemo angolskim proizvođačima da unaprede proizvodne prakse, povećaju prinose, smanje gubitke i razviju održive modele poljoprivredne proizvodnje. Imamo konkretne mogućnosti za saradnju u oblastima opreme za mlevenje žitarica, mehanizacije za setvu, sadnju i žetvu, opreme i tehnologije za stočarsku proizvodnju, rešenja hladnog lanca, opremu za preradu hrane, semena, đubriva i sistema za navodnjavanje, pesticida, silosa i sušara", rekao je Vučić.

On je rekao da Srbija ima značajna rešenja za mapiranje i planiranje korišćenja zemljišta, satelitsko praćenje useva, analizu podataka, optimizaciju sistema za navodnjavanje i bolje upravljanje prirodnim resursima.

''Mislim da naši prijatelji iz Angole i te kako mogu da se oslone na našu ekspertizu u tim oblastima" poručio je Vučić.

Naveo je da postoji značajan prostor za povećanje uvoza proizvoda iz Angole u Srbiju, posebno kafe, tropskih kultura, ribe i plodova mora.

Kao oblasti potencijalne saradnje naveo je digitalizaciju, IT sektor i veštačku inteligenciju i izrazio uverenje da Srbija, kao prepoznat centar za razvoj i izvoz IT i softverskih rešenja, ima realne kapacitete da Angoli ponudi primenjiva digitalna rešenja i ekspertizu u oblastima e-uprave, digitalizacije javnih usluga, zdravstva, turizma, upravljanja podacima, veštačke inteligencije i sajber bezbednosti.

''Mislim da u oblasti turizma možemo da razvijamo tu saradnju kroz digitalizaciju turističke ponude Angole, personalizaciju ponude, bolje pozicioniranje Angole kao turističke destinacije", naveo je on.

Vučić je rekao da je sa Lorensom razgovarao o saradnji u oblasti farmacije i da je Srbija ponudila saradnju sa Institutom ''Torlak'' u prenošenju znanja iz oblasti izrade određenih vakcina.

''Ukazao sam predsedniku Žoau Lorensu da, bez obzira na veoma široku ponudu vakcina koja nam stiže iz celog sveta, i iz Francuske, Velike Britanije, najmoćnijih evropskih kompanija, da kao predsednik Republike, ne zato što imam obavezu, već zato što verujem u kvalitet naših srpskih vakcina, svakog oktobra primim vakcinu protiv gripa koju proizvede naš Torlak. Spremni smo da tu tehnologiju i znanje prenesemo ljudima u Angoli i njihovim farmaceutskim ekspertima'', kazao je Vučić.

Ukazao je i na potencijal saradnje u oblasti elektromašinske industrije, navodeći da Angola značajno uvozi električne mašine, opremu i delove neophodne za razvoj električne mreže, uključujući transformatore, a da u toj oblasti Srbija ima proizvođače i izvoznike koji mogu da ponude konkretna rešenja.

''Tako da verujem da u budućnosti naša ponuda može da bude izuzetno povoljna i po ovom pitanju. Možemo da ponudimo i proizvode kao što su izmenjivači toplote, ručne metalne alatke, kalupe za gume, transportere i mnoge druge stvari'', rekao je Vučić.

Kada je reč o infrastrukturi i industrijskom razvoju, naveo je da je značajan koridor Lobito koji povezuje Angolu sa Kongo i Zambijom i naveo da taj projekat otvara prostor srpskim kompanijama da ponude inženjering, projektovanje, građevinske radove, nadzor, isporuku opreme, materijale i tehnička rešenja.

Dodao je da je razgovarano i o saradnji u oblasti vojno-odbrambene industrije i dodao da će Lorens posetiti Vojno-tehnički institut i imati priliku da vidi šta Srbija proizvodi.

''Veoma je širok dijapazon moguće saradnje. Srećan sam što je prva velika kompanija, koja je napravila veliku investiciju u konditorskoj industriji, kompanija Nelt već u Angoli. Verujem da će nastaviti širenje proizvodnje i da će to biti dobar stimulans i podstrek za druge naše kompanije da se zainteresuju za Angolu i za investiranje u tu prelepu zemlju'', kazao je Vučić.

Predsednik je izrazio uverenje da će sporazumi koji su danas potpisani o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, međusobnom podsticanju investicija i subvencija u različitim oblastima, biti od velikog značaja za privrednike dveju zemalja.

On je najavio da će Srbija da radi na transportnom povezivanju Srbije sa Afrikom.

"Radili smo na povezivanju sa Azijom, još imamo dve tačke važne da povežemo u Aziji sa Beogradom, i onda se u potpunosti posvećujemo povezivanju Srbije, transportnom povezivanju Srbije sa Afrikom", najavio je predsednik.

Vučić je izrazio uverenje da će Angola, kao višedecenijski iskreni prijatelj Srbije, kao zemlja koja poštuje njen teritorijalni integritet i zemlja koja ima izuzetno geografsko pozicioniranje, biti jedna od onih sa kojima će biti uspostavljene nove avio linije.

"To će doprinositi većem i boljem povezivanju i privrednika, ali i, rekao bih, svih naših ljudi. Još jedanput želim da iskoristim priliku da zahvalim predsedniku Lorensu i svim našim gostima iz Angole i da vas zamolim sve da se posvetite našoj saradnji", poručio je Vučić.

Predsednik Angole boravi u poseti Srbiji od 8. do 10. juna. Detalje današnjeg susreta možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.

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