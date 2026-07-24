Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević i poslanik te stranke Vladislav Bojović sastali su se u Vašingtonu sa Markom Episkoposom, glavnim ekspertom za spoljnu politiku Kvinsi instituta i profesorom na Merimaunt univerzitetu.

Knežević je posetu američkoj prestonici opisao sloganom "Učinimo Crnu Goru ponovo velikom", navodeći da je razgovor bio posvećen aktuelnim političkim prilikama u Crnoj Gori.

Razgovor o položaju Srba i srpskom jeziku

Prema Kneževićevim rečima, sagovornika su upoznali sa, kako je naveo, položajem srpskog naroda u Crnoj Gori, ističući da se oko 33 odsto građana izjašnjava kao Srbi, kao i da je srpski većinski jezik u zemlji.

On tvrdi da Vlada premijera Milojka Spajića ne primenjuje rezultate popisa i ustavne odredbe na način koji bi, prema njegovom stavu, Srbima omogućio ista prava kao i drugim narodima u Crnoj Gori.

Knežević je rekao i da su tokom sastanka govorili o dešavanjima u Botunu, u opštini Zeta, povodom izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice.

Pomenuo i strateški dijalog Srbije i SAD

Kako je naveo u video-obraćanju na društvenim mrežama, sa sagovornikom su razgovarali i o nedavno potpisanom strateškom dijalogu između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Prema njegovim rečima, izrazili su zadovoljstvo zbog tog sporazuma i istakli želju da, kako je rekao, i srpski narod u Crnoj Gori bude deo tog partnerstva.

Knežević je ocenio da se Crna Gora trenutno nalazi u, kako je naveo, "protektorskoj poziciji", iznoseći kritike na račun pojedinih evropskih zvaničnika i tvrdeći da postoje pokušaji ugrožavanja identiteta srpskog naroda u toj zemlji.

Na kraju je poručio da će tokom narednih dana imati još važnih sastanaka u Vašingtonu i da će, kako je rekao, nastaviti da zastupaju interese Crne Gore i srpskog naroda.