Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je u Kijevu sa američkom influenserkom Laurom Lumer, koja važi za jednu od osoba bliskih američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Intervju je privukao veliku pažnju jer je Zelenski prvi put javno odgovorio na teorije zavere koje se već duže vreme šire društvenim mrežama i pojedinim američkim konzervativnim krugovima.

"Naravno da nisam"

Tokom razgovora Lumer je pomenula glasine koje su, između ostalih, iznosili pojedini američki komentatori, prema kojima su Zelenski i francuski predsednik Emanuel Makron zajedno koristili kokain.

Ukrajinski predsednik je na to kratko odgovorio:

– Naravno da nisam – rekao je kroz smeh, odbacujući te tvrdnje.

Laura Lumer: Verovala sam ruskoj propagandi

Lumer je tokom intervjua priznala da je promenila stav o Ukrajini nakon posete toj zemlji.

Kako je navela, ranije je poverovala u brojne tvrdnje koje su se širile o Ukrajini.

– Shvatila sam da sam bila izmanipulisana ruskom propagandom i da sam poverovala u mnogo neistina o Ukrajini. Mislila sam da je ovo zemlja puna nacista – rekla je ona.

Zelenski je odgovorio da takve tvrdnje nisu tačne i govorio o istoriji progona Jevreja u Ukrajini tokom sovjetskog perioda.

Govorio i o Trampu

Tokom intervjua Zelenski se osvrnuo i na odnose sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Rekao je da smatra da su njihovi odnosi danas bolji nego ranije i ocenio da je njihov susret u Vatikanu predstavljao prekretnicu.

Govoreći o američkoj podršci Ukrajini, istakao je da bi njen nastavak, prema njegovom mišljenju, bio važan kako bi se sprečilo dalje širenje ruskog uticaja.

Zelenski je naveo i da bi eventualni mirovni sporazum sa Rusijom rado potpisao u Ovalnom kabinetu ili u Trampovom odmaralištu Mar-a-Lago.

– Važno je kada, a ne gde – zaključio je ukrajinski predsednik.