Demokratski senator Geri Piters iz američke savezne države Mičigen zatražio je danas od američke Službe za imigraciju i carinsku kontrolu (ICE) da objasni zbog čega je kupila izraelski špijunski softver koji omogućava tajno preuzimanje kontrole nad mobilnim telefonima, kao i prikupljanje poruka, fotografija, podataka o lokaciji i drugih ličnih informacija.

Piters, najviše rangirani demokrata u Odboru američkog Senata za unutrašnju bezbednost i državne poslove, ocenio je kupovinu kao "jedno od najznačajnijih proširenja nadzornih ambicija Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS) i ICE do sada", upozoravajući na moguće ugrožavanje građanskih sloboda i rizike po nacionalnu bezbednost SAD, preneo je CBS Njuz.

U pismu upućenom ministru za unutrašnju bezbednost Markvejnu Malinu, u koje je CBS imao uvid, Piters je doveo u pitanje kupovinu softvera "Grafit" vrednu dva miliona dolara, sprovedenu bez javnog konkursa od izraelske kompanije "Paragon Solutions", čiji je alat sada u vlasništvu firme "REDLattice".

"Zloupotreba Grafita nije hipotetička", napisao je Piters, pozivajući se na javno dostupne izveštaje prema kojima je tom tehnologijom u više zemalja bilo ciljano više od 90 novinara i članova organizacija civilnog društva.

Iako senator iz Mičigena nije optužio ICE da je koristila Grafit protiv novinara, demonstranata ili drugih američkih građana, zatražio je od agencije da objavi da li je softver korišćen unutar SAD, ko je bio meta nadzora i na osnovu kojih zakonskih ovlašćenja je alat upotrebljavan.

Piters je naveo da je "duboko zabrinut" zbog načina na koji bi Grafit mogao da bude korišćen u SAD za nadzor američkih građana, ukazujući na ranije kritike u vezi sa prikupljanjem podataka ICE o protestima, objavama na društvenim mrežama i drugim aktivnostima zaštićenim Prvim amandmanom američkog Ustava.

Senator je od ICE zatražio i podatke o broju američkih i stranih državljana koji su bili mete nadzora, njihovoj lokaciji, kao i razlozima zbog kojih je softver nabavljen.

Takođe je zatražio informacije o tome da li su podaci prikupljeni pomoću Grafita deljeni sa drugim državnim institucijama, kompanijama ili neprofitnim organizacijama.

Najviše rangirani demokrata u Odboru zatražio je hitan brifing i dao ICE rok do 7. avgusta da dostavi dokumentaciju i odgovore o korišćenju, nadzoru i bezbednosti špijunskog softvera.

Pošto demokrate nemaju kontrolu nad Kongresom SAD, Piters nema ovlašćenje da naredi ICE da ispuni njegove zahteve, već može samo da zatraži informacije, pojašnjava CBS.