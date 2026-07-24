Harmonikaš Borko Radivojević i njegova supruga nedavno su otkrili kako je njihov brak pun strasti i emocija, te da među njima i dalje postoji ona "zdrava doza" ljubomore.

Ipak, Borko je sada priznao da odnosi među njima nisu uvek bili sjajni.

-Nismo se mi razveli. Naziv je kao razvod, ali nije to bio razvod mi smo bili kao što i rekoh malopre, svaka porodica ima nesuglasice. U brak smo ušli kao deca i dugo smo se ponašali kao deca. Razveli smo se tako što smo živeli stan do stana, meni ne radi tuš koji ja dve i po godine ne popravljam nego idem da se tuširam kod nje u stan. Njoj ne radi veš mašina i onda ona dolazi kod mene da pere veš. Nije to bio klasičan razvod, prvo mi nismo mogli ni da se razvedemo mi se nikada nismo ni venčali. Ni dan danas nismo venčani, to je bilo ono klasično dečije teranje inata - izjavio je Borko Radivojević na Hype televiziji.

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