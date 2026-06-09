Mladi glumac Pavle Mensur se našao u centru pažnje javnosti zbog svog emotivnog života.

Trenutno uživa u romantičnoj vezi sa 11 godina starijom poznatom glumicom Jelisavetom Orašanin, a kako prenose domaći mediji, prethodno je bio u vezi sa bivšom rijaliti učesnicom Milicom Veličković.

Glumac i bivša rijaliti učesnica su navodno imali kratku romansu koju je Pavle Mensur vešto krio od očiju javnosti.

"Veza je kratko trajala"

Kako navodi izvor za Blic, njih dvoje su upoznali preko zajednički prijatelji.

- Milica i Pavle su odrasli u istom kraju, upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a potom su odnos podigli na viši nivo. Veza je kratko trajala, rastali su se bez ružnih reči i svako je nastavio svojim putem - rekao je izvor.

Alo/Blic

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