Mlađa ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića letovala je sa starijom sestrom Atinom i ocem na luksuznoj destinaciji u Tursku, a problem koji ima gotovo svaki drugi turista, nije zaobišao ni preslatku Niku.

Budući da je tinejdžerka izuzetno popularna na društvenoj mreži TikTok, gde svakodnevno sa svojom publikom deli različite trenutke, Nikin snimak "letnjeg" problema pogledalo je više od pola miliona ljudi, koji su joj pisali reči podrške i definitivno se saosećali sa njom.

Naime, naslednica Jelene i Duška ima ozbiljan problem što se tiče mučnine u putu, te je tako objavila snimak iz automobila, gde po savetu drugih gleda pravo, ali čini se da joj nikako ova metoda ne pomaže, pa je ispod snimka napisala kratko: "Ne vredi".

"Samo mi koji imamo ovaj problem, znamo kako je mučenej celog života i onda kad nam je ništa, mi slavimo vožnju"; "Moja deca imaju isti problem, počela sam da im stavljam flaster na pupak i pomaže"; "Sedi napred kao suvozač i nećeš imati taj problem, tako sam ja"; "Nikako ne gledaj u mobilini!", bili su samo neki od saveta koji su stigli na adresu Nike Tošić.

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