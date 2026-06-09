Mladi glumac Pavle Mensur se nalazi u centru pažnje javnosti otkako se saznalo za njegovu aferu sa Jelisavetom Orašanin.

Iako je godinama deo javne scene, javnost ne zna mnogo informacija o privatnom životu mladog glumca.

Tako se mnogi iznenade i kada čuju da Pavle ima samo 26 godina, budući da izgleda znatno starije.

Bio u tajnoj vezi sa Milicom Veličković

Pavle trenutno uživa u romantičnoj vezi sa 11 godina starijom poznatom glumicom Jelisavetom Orašanin, a kako prenose domaći mediji, prethodno je bio u vezi sa bivšom rijaliti učesnicom Milicom Veličković.

Glumac i bivša rijaliti učesnica su navodno imali kratku romansu koju je Pavle Mensur vešto krio od očiju javnosti.

Kako navodi izvor za Blic, njih dvoje su upoznali preko zajednički prijatelji.

- Milica i Pavle su odrasli u istom kraju, upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a potom su odnos podigli na viši nivo. Veza je kratko trajala, rastali su se bez ružnih reči i svako je nastavio svojim putem - rekao je izvor.

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