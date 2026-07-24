Jelena Karleuša pre nekoliko godina doživela je neprijatnu situaciju kada su navodno njene intimne fotografije dospele u javnost.

Karleuša se sada prisetila tog perioda i otkrila da su je u tim teškim trenucima tešili Jovana i Željko Joksimović .

- Odem na jednu lepu večeru kod Željka i Jovane Joksimović. Krenem da pričam šta mi je bilo teško i pričamo o toj situaciji sa tim slikama i dobila sam i od Željka i od Jovane jedan divan kompliment. Valjda da me uteše ljudi, nisu više znali šta da mi kažu, rekli su mi: "Molim? Vidi, ona je toliko lepa..." Ona je ono što je bilo na naslovnim stranama, pretpostavljate šta. "Hajde da je ružna, nego je toliko lepa. Meni svi prijatelji kažu što je lepa" kaže Željko. Pitala sam Željka šta priča i okrenem se ka Jovani jer je to pričao pred njom, a ona kaže: "I ja sam rekla vidi što je lepa" - prisetila se Jelena te situacije u emisiji na "Prvoj".

Karleuša otvara profil na sajtu za odrasle

Pevačica je otkrila da uskoro otvara svoj profil na sajtu za odrasle Onlyfans.

Ova vest odjeknula je poput bombe i u trenutku postala vodeća vest kada je reč o domaćem šou-biznisu, a više o tome možete pročitati u odvojenoj vesti .

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