O vezi glumice Jelisavete Orašanin i njenog kolege Pavla Mensura, nakon razvoda od bivšeg košarkaša Miloša Teodosića, ne prestaje da se priča.

Iako je mnogima šokantna i sama činjenica da je Jelisaveta smuvala 11 godina mlađeg, čini se da je još interenatniji podatak o razlici u visini između njih.

Jelisaveta Orašanin je dosta viša od proseka za žene u Srbiji, koji je 168 cm, budući da njena visina iznosi 178 cm.

Prema podacima sa interneta, Pavle je visok 186 centimetara, te je razlika između njih 8 cm.

Ovaj podatak dovodi do informacije da Jelisaveta na štiklama izgleda više od svog izabranika, što, po svemu sudeći, njima ne predstavlja prepreku.

Provodili se na rejvu

Jelisaveta i Pavle su se, inače, nedavno ludo provodili na rejvu, igrali prisno i zagrljeni u nekoliko navrata.

U jednom trenutku su pred svima u klubu razmenili i poljubac, o čemu javnost bruji nakon što je osvanuo snimak koji prikazuje ovaj momenat.

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