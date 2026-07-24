Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija nije otvorila nijedan novi klaster u pregovorima sa Evropskom unijom isključivo zbog toga što nije u potpunosti uskladila svoju politiku sa evropskom deklaracijom o Rusiji.

U intervjuu za švajcarski Weltwoche rekao je da u Briselu danas postoji očekivanje da zemlje kandidati budu potpuno usaglašene sa zajedničkom politikom Evropske unije.

"To je jedini razlog"

Vučić je naglasio da, prema njegovim rečima, ne postoji nijedan drugi razlog zbog kojeg Srbija nije napredovala u pristupnim pregovorima.

– Nisu otvorili nijedan novi klaster Srbiji u pregovorima sa EU zbog neusaglašavanja sa njihovom deklaracijom o Rusiji. To je jedini razlog – rekao je Vučić.

"Morate da budete potpuno poslušni"

Predsednik Srbije ocenio je da se od država očekuje potpuno usklađivanje sa politikom Evropske unije i da se drugačiji stavovi sve manje prihvataju.

– To pokazuje da morate u potpunosti da budete poslušni u svemu, ili ste van tima – rekao je Vučić.

Dodao je da se, prema njegovom mišljenju, danas sve manje ostavlja prostor za različite stavove, jer svi očekuju potpuno jedinstvo.

"Niko više ne želi kompromis"

Govoreći o međunarodnim odnosima, Vučić je ocenio da je problem što gotovo nijedna strana više nije spremna na kompromis.

Kako je rekao, svi smatraju da je jedino rešenje potpuna pobeda, zbog čega dijalog postaje sve teži.

– Niko ne želi kompromis ni o čemu. Ni Rusi, ni Ukrajinci, ni Evropljani. Svi žele da pobede, što znači da druga strana treba da izgubi – rekao je Vučić.

Izvor: Weltwoche