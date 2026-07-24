Pevač Sloba Vasić i njegova supruga Jelena, kako prenose domaći mediji, na korak su do razvoda.

Nedavno je Sloba Vasić imao problema sa anskioznošću, zbog čega je završio najpre u Urgentnom centru, a potom i proveo nekoliko dana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", kada mu je supruga bila podrška.

- Često se svađaju, postoje trzavice. Posle one situacije zbog koje je završio u Lazi, sve je postalo napetije. Jelena ga je molila da se promeni, ali sa Slobom to teže ide - kaže izvor Blica.

Zbog toga su odlučili da se rastanu, ali su u kontaktu zbog ćerke i dogovaraju se oko svega za nju.

Sa druge strane Alo je došao u posed prepiske Vasića sa drugom ženom zbog čega se pevač oglasio, tvrdeći da se ni sa kim nije dopisivao, te da u ovom teškom trenutku za njegovu porodicu mnogi pokušavaju da mu stvari još više otežaju.

Ubrzo nakon vesti o kraju braka dugog pet godina, Jelena je rešila da obirše prezime Vasić sa Instagram profila, te sada stoji njeno devojačko, što su mnogi protumačili kao jedan od dokaza da je došlo do razdvajanja, dok na Google-u i dalje može da se vidi prezime "Vasić", uklonjeno sa profila

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