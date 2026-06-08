Ćerka srpskog trubača Dejana Petrovića, Jovana Petrović, nedavno je pretučena u noćnom izlasku, a kako se tvrdi, napadač je brat MMA borca Marka Bojkovića.

Marko je nedavno izjavio da o novonastaloj situaciji ne zna ništa, a sada je potpuno promenio ploču i na svom Instagram profilu zapretio Dejanu Petroviću i njegovoj porodici.

- Mislili ste da ćemo ćutati i podleći pritiscima? Naravno da nećemo, spremali smo se dobro za sve laži koje su izgovorene od strane čuvenog trubača Dejana Petrovića i njegove Jelene Petrović - započeo je Marko na Instagramu.

Marko Bojković tvrdi da je ćerka Dejana Petrovića ucenjena, a da za to imaju dokaze, a potom je zapretio i rekao da se "vrata pakla polako otvaraju".

- Nismo to želeli, nismo želeli problem, bila je to samo jedna mirna noć za nas i uvek smo na tom mestu bili dočekani prijateljski, osim te noći... Mislite li da ćemo se izvinjavati nekome? Naprotiv, mi nemamo na šta više da odgovorimo, ali je Vaš problem, gospodine Trubač, što ćete u narednom periodu odgovarati na mnoga pitanja javnosti. Budimo realni, malo kome je prijatno da gleda snimke svog deteta kojim je ucenjeno, a sasvim slučajno mi ćemo biti prinuđeni da sve te snimke, na Vašu žalost, objavljujemo dok postavljamo brojna pitanja javno, koja će postavljati i nadležni organi, možda i ne tako javno. Vrata pakla se otvaraju - napisao je sinoć MMA borac.

Tvrdio da ne zna ništa o slučaju

Marko Bojković je, podstimom na pitanje o ovom slučaju rekao da nije upućen.

- Ne znam ja ništa o tome. Kada budem saznao šta se desilo i o čemu se radi ja ću vam se javiti, za sad ništa o tome ne znam - rekao je Marko Bojković za Hype.

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