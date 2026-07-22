Gostujući na televiziji N1, istoričar i bivši diplomata Milan St. Protić govorio je o daljim koracima protesta, ocenjujući da bi, prema njegovom mišljenju, trebalo pojačati pritisak na vlast.

On je rekao da protesti raspolažu, kako tvrdi, "silom brojeva" i da upravo u tome vidi njihov najveći potencijal.

"Nećemo se razilaziti"

Protić je ocenio da su masovna okupljanja pokazala da postoji veliki broj građana spremnih da učestvuju u protestima.

- Pošto studenti i pobunjeni građani nemaju realnu silu u rukama, ali imaju silu brojeva. Ili su je bar imali. Imali su masovnost i režim na to ni u jednom događaju koji je okupio više od 100.000 ljudi nije imao odgovor - rekao je Protić.

Na pitanje voditeljke šta bi, po njegovom mišljenju, trebalo da bude sledeći korak, odgovorio je da bi protesti trebalo da traju do ispunjenja zahteva.

Predložio blokade do ispunjenja zahteva

- Ultimatum režimu da se nećemo razilaziti dok se naši zahtevi ne ispune. Nema odlaska kući. Sve ćemo da vam blokiramo. Nećete moći ni iz jedne zgrade da izađete. Na ulici nećete moći da se pojavite - rekao je Protić.

Njegove izjave izazvale su različite reakcije u javnosti i na društvenim mrežama.