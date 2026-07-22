Suzana Mančić u braku sa Nebojšom Kunićem dobila je dve ćerke, Teodoru i Nataliju, a dok se jedna pojavljuje u medijima, druga se posvetila porodičnom životu.

Natalija je sada objavila fotografiju sa letovanja, a na kojoj se vidi kako pozira u moru u jednodelnom crnom kupaćem kostimu.

Ona je pokazala zgodno telo i obline na kojima joj mnoge žene mogu pozavideti, a viri i tetovaža pored bretele, koja je mnogima privukla pažnju.

Suzana otkrila kako se neguje

Inače, i sama Suzana se nedavno oglasila sa pričom kako se neguje, pa je govorila o svojim rutinama.

-Jutro uvek započinjem toplom limunadom i kesicom suplemenata koji imaju sve neophodne minerale i vitamine. Isto pijem i za ručak. Večera dođe kao nagrada: puna činija miksa zelene salate, komad ribe ili biftek - objasnila je ona.

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