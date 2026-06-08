Zemljotres se dogodio u 7.37 časova po lokalnom vremenu kod obale grada General Santos, na ostrvu Mindanao, najvećem ostrvu južnih Filipina.

Prema rečima direktora lokalne službe civilne zaštite Rodriga Sosmene, čak 12 žrtava zabeleženo je u regionu Soksargen, koji obuhvata provincije Južni Kotabato, Sultan Kudarat i Sarangani, kao i grad General Santos. U tom regionu povređeno je najmanje 129 ljudi.

Više od dvadeset zgrada, uglavnom poslovnih objekata, pretrpelo je oštećenja usled snažnog zemljotresa koji je pogodio jug Filipina.

Zemljotres je zadesio zemlju upravo na početku nove školske godine. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se učenici koji u panici vrište dok se tlo snažno trese, dok nastavnici pokušavaju da umire decu i sklone ih na bezbedno.

Fotografije i video-snimci prikazuju urušene objekte, uključujući i jedan restoran brze hrane koji se potpuno srušio.

Nakon zemljotresa izdata su upozorenja na cunami za više zemalja i područja u regionu, uključujući Filipine, Indoneziju, Japan i Australiju, mada su neka upozorenja u međuvremenu ukinuta.

Prema podacima Geološkog zavoda Sjedinjenih Američkih Država (USGS), talasi cunamija visine od 3 centimetra do 80 centimetara registrovani su na Palauu, u Indoneziji i u filipinskom regionu Davao.

Filipinski predsednik Ferdinand Markos Mlađi pozvao je stanovništvo da se bez odlaganja povuče na više terene.

Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju (PHIVOLCS) saopštio je da su talasi cunamija zabeleženi u šest područja duž južne obale ostrva Mindanao. Najveći registrovani talas dostigao je visinu od 1,4 metra, zbog čega je upozorenje na cunami i dalje ostalo na snazi, piše BBC.

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 45 kilometara, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Prema navodima očevidaca objavljenim sa sajtu EMSC, potres se osetio izuzetno snažno i trajao je dugo.

Od glavnog udara do 11 časova po lokalnom vremenu registrovano je čak 138 naknadnih potresa, čija se jačina kretala od 1,3 do 6,7 stepeni po Rihterovoj skali.