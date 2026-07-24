Pevač Nikola Rokvić (41) ostvario je neverovatnu transformaciju, uspevši da skine 20 kilograma za deset meseci, a na društvenim mrežama često pokazuje rezultate napornih treninga.

Iako proces mršavljenja često deluje iscrpljujuće, Nikola je objasnio svoj doživljaj celokupnog procesa, te su ga mnogi podržali u nameri da živi što zdravije.

-Čini mi se da sam prvi put uzeo uzde u svoje ruke. Deset meseci pravilnog rada i zdravog načina života… neki će reći patnja, ali moram da vam odam tajnu - uživao sam! Radovao sam se svakodnevnom treningu i zdravoj ishrani - rekao je on.

Zanimljivo je da njegova dijeta ne podrazumeva gladovanje. Naprotiv, Rokvić je otkrio da danas jede obilnije nego ranije i podelio svoj idealan doručak.

-Sada jedem više nego 2021. godine. Doručak: 6 jaja, sir, pršuta - naveo je on.

Dovoljno je samo par nedelja discipline

Svima onima koji žele da promene svoj način života, pevač je uputio snažnu motivacionu poruku.

-Dovoljno je pet nedelja discipline... Kada vidiš rezultat, teraće te sam napredak da ideš dalje, a realno je glupo da se vraćaš na loše. Ni sam ne znaš koliko možeš i koliko su granice daleko. Srećno” - rekao je pevač ranije.

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