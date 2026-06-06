Ćerka poznatog trubača Dejana Petrovića, Jovana Petrović, napadnuta je u noćnom izlasku nakon, kako se navodi, situacije u kojoj je odbila mladića koji joj se udvarao.

Jovana je javnosti postala poznata pre nekoliko meseci, kada je proslavila punoletstvo, a na društvenoj mreži Instagram prati je više od 20.000 ljudi.

Aktivna je na društvenim mrežama, gde često objavljuje fotografije koje privlače pažnju javnosti.

Pre nekoliko meseci proslavila je osamnaesti rođendan, a tom prilikom njen otac joj je priredio iznenađenje.

-Veliko iznenađenje za Jovanu biće Danica Crnogorčević. Pošto je vaspitavana i sa moje i Brankine strane, kao i naših porodica, u duhu tradicije, izrazila je želju da upravo Danica peva. Rekao sam joj da sam pokušao, ali da ona ne može da dođe, međutim ona će ipak nastupiti. Jedva čekam da vidim njenu reakciju - rekao je ranije Dejan.

Muzičar van sebe nakon napada na ćerku

Podsetimo, Petrović se oglasio i nakon napada na ćerku, otkrvši detalje incidenta.

-Upravo izlazim iz SUP-a i vidim da se vest pojavila u medijima. Nije mi jasno zašto nije objavljeno sve o napadaču. Jutros u bolnici smo naveli o kome je reč i nema razloga da se to prikriva. MMA borac M. B. bio je sa svojom ekipom, a njegov rođeni brat je udario moje dete pesnicom u grkljan. Nema razloga za prikrivanje, on je udario dete od osamnaest godina - izjavio je Petrović.

Potom je opisao i tok događaja, navodeći da je grupa mladića došla sa Zlatibora u Užice, gde je njegova ćerka bila sa drugaricama u jednom ugostiteljskom objektu.

-M. B. i ta ekipa su se te noći spustili sa Zlatibora u Užice. Jovana je bila sa tri drugarice u klubu, jedna je ranije otišla kući. Ta grupa je tokom večeri prilazila devojkama, uznemiravala ih i nudila im odlazak na "after", čak i na Zlatibor. Kada su odbile, navodeći da imaju momke, usledile su vulgarne uvrede. U jednom trenutku moja ćerka je odgovorila bratu M. B., nakon čega ju je on udario pesnicom u predelu grkljana. Obezbeđenje je reagovalo, a Jovana je oko tri sata ujutru došla kući i probudila mene i suprugu. Od tada ne znam gde sam - rekao je on.

"Otežano guta, mogla je da ostane invalid"

Dodao je i da je njegova ćerka nakon napada imala zdravstvene tegobe, ali da je u stabilnom stanju.

-Ona je sada dobro, ali otežano guta. Obavili smo sve preglede, ima bolove u predelu "Adamove jabučice" i prisutan je otok. Kada se čovek udari u vrat, to može biti izuzetno opasno, moglo je doći do ozbiljnih posledica, pa čak i do toga da osoba ostane invalid ili izgubi život - zaključio je potreseni otac za Blic.