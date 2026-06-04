Era Ojdanić je nedavno prošao kroz agoniju kada mu je usred noći naglo pozlilo.

Nedugo zatim Era je završio u bolnici, a izvor je za domaće medije tvrdio da nije bio u najboljem stanju.

- Era se nikada ne žali i stvarno se drži kao momak, zbog čega mu mnogi zavide. Međutim, odnedavno je malaksao, ali je to pripisivao umoru i nije mario. Legao je da spava i u toku noći se probudio sa bolom u grudima, gušilo ga je i kaže da ne pamti da mu je tako bilo loše - tvrdio je izvor, pa dodao:

"Došao mi je kraj"

- Kada ga nije popuštalo, otišao je u bolnicu gde su shvatili da mu je pritisak visok. Dali su mu infuziju, odradili dodatne analize i tek nakon tri sata ga pustili da ide kući. Rekli su mu da mora da se odmara. Nikada nije imao problema sa pritiskom, zato se iznenadio kada su mu lekari saopštili dijagnozu. Kaže, bilo mu je toliko loše da je pomislio da umire kada je rekao sebi "došao mi je kraj". Uplašio se, nije mu bilo svejedno - rekao je Erin prijatelj za Svet.

Pevač o Mini Kostić

Pevačica Mina Kostić nedavno je hospitalizovana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" usled teškog psihičkog stanja, što je snažno potreslo domaću javnost i njene kolege, a sada se tim povodom oglasio i Era Ojdanić.

Njen dugogodišnji prijatelj i kolega, Era Ojdanić, ostao je potpuno zatečen ovom vešću. Za medije je otvoreno govorio o njenom stanju, Manetu Ćuruviji Kasperu, ali i o sve češćim psihičkim problemima na domaćoj estradi.

"Bila je puna energije, šta se dogodilo?"

Era Ojdanić nije krio šok kada je saznao da je pevačica, koju od milja zove "džiguljavka", smeštena u bolnicu.

– Prvi put sada čujem za to, ne znam šta se dogodilo sa ženom! U svakom slučaju, žao mi je Mine. Ne mogu da verujem šta joj se dogodilo. Sve najbolje, puna energije, puna šale, puna ljubavi i drugarstva. Šta se tu dogodilo da završi u "Lazi Lazareviću"? – izjavio je vidno potresen pevač.

Ojdanić se osvrnuo i na Mininog partnera Kaspera, za kojeg se udala pre otprilike pola godine, ističući da je na njega ostavio odličan utisak.

– Fenomenalan, sjajan momak! Prihvatio je mene kao drugara i to što se ja i Mina zezamo. Baš je skroz kul čovek! Nikada ne bih rekao da postoji neka negativa kod njega – ispričao je folker.

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