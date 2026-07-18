Sukob između pevačice Svetlane Bajić, poznatije kao Mala Cana, udovice legendarnog Andrije Bajića, i folk pevača Ere Ojdanića i dalje traje. Nakon što je Era javno kritikovao njeno ponašanje na sahrani supruga, Mala Cana je odlučila da odgovori i iznese svoju stranu priče, uputivši mu oštru poruku.

-Nemam šta da kažem i da mu uputim. Treba da ga bude sramota i da se Boga boji. Ništa nisam ispratila, nijedan članak nisam pročitala... Sve sam uradila kako treba i po volji mog supruga. Hoću da imam spokoj u duši koji i osećam. Što se tiče Ere, dobila sam informaciju da je pričao da ja bacam sve na sebe, što je za mene sramno. Znao nas je odlično, predstavljao se kao prijatelj. Andrija ga je poštovao. Era je znao da pozove samo kad mu nešto treba - rekla je, pa se dotakla i razgovora dan pred sahranu.

-Svi mi znamo ko je Era, uzela sam telefon dan pred sahranu i pozvala ga. Pitala sam ga samo otresito: 'Ero, da li te je Andrija nešto uvredio?', onda sam pitala da li sam ga uvredila, on je rekao 'ne, nikako'. Pitala sam ga da li je svestan da je Andrija sada živ, šta bi se desilo. Andrija nije davao na mene prašina da padne, a kamoli da neko mene kalja ili njega - kaže Mala Cana.

Istakla je da je upozorila Eru Ojdanića da joj ne pravi scene na sahrani.

- Sutradan ako hoćeš dođi da ispratiš svog kolegu Andriju, ali nemoj slučajno da mi praviš scene kao kod Bore Drljače. Ponavljam ti, dobro te poznajem, svi znaju na estradi ko si, ali nemoj sutra da si došao da mi praviš scene na sahrani moga supruga velikana Andrije Bajića. Da koristiš taj tužan trenutak zarad svog marketinga - rekla je.

Podsetimo, Era Ojdanić je javno kritikovao njenu odluku da od sveštenika traži "dva žita i dve panahije", tvrdeći da je prekinuo kontakt s njom.

Alo/Kurir

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