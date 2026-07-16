Pevač Era Ojdanić burno je reagovao na izjavu svoje koleginice Milene Plavšić da se udalji od novinara, pa joj je javno zapretio na sahrani Andrije Bajića, danas na Novom Groblju.

Drama se odigrala pred svima, međutim Milena nije htela da se nastavlja sa kolegom, koji je burno reagovao.

Isprva, njih dvoje su se srdačno pozdravili na sahrani i stajali su zajedno, međutim, vika je u jednom trenutku privukla previše pažnje.

- Neću da idem. Imam šta da kažem. Eto vidiš, izaziva me moja koleginica Milena Plavšić da iznesem tajne stare 50 godina. Obukla bi još jednu crnu bluzu kad bih ja progovorio, ona će mene da uči... Vidite kako izgleda udovica - rekao je Era.

Podsetimo, Era je danas bio na sahrani istaknutog umetnika Andrije Bajića, gde je rekao kako je besan na njegovu udovicu Malu Canu.

On je otkrio kako je Bajićeva supruga htela dva žita da se služe na parastosu.

- Cana se dogovarala sa popom na sahrani da budu dva žita. Da li je to u redu? Ja joj kažem: Cano, završili smo razgovor i spustim joj slušalicu. Koji je to sveštenik da to kaže - iskreno je rekao pevač.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO: