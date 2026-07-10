Komemoracija nedavno preminulog pevača Andrije Bajića održava se upravo u Beogradu, a nakon što je zvanični deo programa počeo, prijatelji pevača održavaju kratke govore. Era Ojdanić je govorio o tome koliko mu kolega već sada nedostaje, pa se prisetio anegdote, sa jedne od turneja, na kojoj su zajedno bili.

- Draga familijo, dragi prijatelji i drage kolege. Sve što bih imao da kažem suvišno bi bilo. Veliki umetnik velikog srca. Veliki domaćin i veliki otac. Najveći deda. Sve ovo što govorim tako kao da je njegov brat ustao iz groba i stao ovde. Mnogo koncerata, mnogo putovanja i lepih trenutaka smo proveli u Americi, u Kanadi, dalekoj Australiji. Samo da vam kažem, jedan trenutak, šta se dogodilo u Australiji. Turneja je bila, Bilkić, Toma, Andrija i ja, pa sad svi treba da idemo kući.

Svi pasoši, karte avionske, sve je to bilo u neseseru kod sigurnog čoveka koji je svakog trenutka vodio računa o tome gde je šta i kako je, kao i šta može sve da se dogodi dobro, i loše u dalekom svetu.

Krećemo mi za Jugoslaviju, imamo let negde oko 20 časova, a Andrija kod svojih prijatelja, sve kasete su bile u toj prodavnici koja je imala preko 300 kvadrata. Moj dragi Andrija, brat i ja smo se uvek šalili. Kako je obilazio sve, hteo je da kupi kasete koje nije imao kod kuće, a tamo ih je našao. Gleda i kupuje, a njegov neseser spustio je pored gondole. Ja kao žavo od čoveka, kao od šale, privučem se, ukradem i gledam reakciju. Visok, lep, odlična turneja, samo se okrenu i pogleda, vide da nema nesesera. Podiže glavu, i kaže "Franciska, zaključavaj radnju"! Ona žena skoči, na kraju kad je video, šta sam uradio, hteo je da me ubije, ali smo se nasmejali i zagrlili - rekao je Era, a dok je folker prepričavao anegdotu sa Andrijom Bajićem, članovi porodice su sve vreme plakali.

Mala Cana i porodica se ignorisali

Inače, na komemoraciji se Mala Cana srela u prolazu sa porodicom pevača, a sa kojom nije u najsjajnijim odnosima, ali su se ignorisali sve do početka komemoracije.

Izvor: I. R.

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