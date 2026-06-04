Slobodan i Radmila Stolić, stari oko 80 godina, i njihov pedesetogodišnji sin Ljubinko, ubijeni su 4. juna 2003. godine u svojoj kući u Obiliću, u centralnom delu Kosova. Da bi prikrili tragove zločina, ubice su zapalile kuću, ali su policajci Unmika pronašli dokaze da su Stolići prethodno ubijeni.

Posle obavljene obdukcije Slobodana, Radmile i Ljubinka, poznati specijalista za sudsku medicinu, prof. dr Slaviša Dobričanin, zajedno sa stranim kolegama u obdukcionom centru u Orahovcu, utvrdio je da su stradalnici mučeni, potom ubijeni, a nad njima je satima vršen zločin, koji ukazuje i na mogućnosti - ko bi to mogao da počini.

Sudbina Stolića jedan je od jezivijih primera morbidne kreativnosti terorista: pedesetogodišnji Ljubinko i osamdesetogodišnji Slobodan i Radmila Stolić, sudeći prema izjavi patologa Slaviše Dobričanina, ubijeni su nekim tupim predmetom, najverovatnije metalnom šipkom. Starci su bili u jednoj sobi, a sin Ljubinko u drugoj. I svi goli do pojasa.

Patolozi su našli i tragove skakanja po nesrećnim ljudima i tragove udaraca cipelom u predelu mošnica i trbuha, a pokazalo se da su im i jetra i unutrašnji organi potpuno razoreni. Radmili su polomljene obe ruke, a ubijena je udarcem u potiljak. Na Slobodanovoj slepoočnici bila je vidljiva rupa prečnika šest centimetara, nastala od udarca tupim predmetom. Ljubinko je zadobio više udaraca nožem u predelu srca.

Nakon iživljavanja nad nemoćnim žrtvama, teroristi su zapalili kuću u kojoj su ubijeni Stolići živeli.

"Ako su stradalnici večerali oko 21.30, ožiljci potvrđuju da su posle ubistva satima nanošeni novi udarci", rekao je tada za Novosti Dobričanin.

Tvrdnju o tome iznosi i prvi komšija stradalih Stolića, Novica Stolić.

"Uspeo sam da uđem u kuću prvo jutro posle zločina i vidim njihova tela u lokvama krvi. Nisam odmah mogao da razjasnim, ali mi je kasnije postalo jasno da to nisu mogle da učine 'obične ubice'", dodao je Stolić.

Upućeni u monstruozne zločine ovo podvode pod zaključak da je reč najverovatnije o fanaticima koji su se već "potvrdili na delu". Ili ekstremistima, njihovim sledbenicima, koji su u znak zastrašivanja zarad daljeg egzodusa Srba činili zločine svojstvene mudžahedinima.

Stolići su sahranjeni na pravoslavnom groblju u selu Crkvene Vodice kod Obilića. Sahrani je prisustvovalo nekoliko stotina građana, koji su do groblja došli u povorci koja je krenula iz porodične kuće Stolićevih. Povorku su obezbeđivale jake međunarodne policijske i vojne snage.

Pripreman povratak 20 porodica, otišlo 18

U maju iste godine u Obiliću su spaljene dve srpske kuće, a u selu Vrbovac kod Vitine ubijen je Zoran Mirković.

Tamošnji Srbi tada su govorili da su Albanci više puta tražili od porodice Stolić da proda kuću.

Ovaj zločin dogodio se u trenutku kada je pripreman povratak 20 srpskih porodica u Obilić.

Monstruozno ubistvo tročlane porodice Stolić u Obiliću kod Prištine nateralo je 18 srpskih porodica iz tog mesta na očajnički čin: izgubivši i poslednji trun poverenja u međunarodne snage koje bi trebalo da ih zaštite od divljeg dela većinskog stanovništva Kosova, meštani Obilića došli su na ideju da, privremeno, kolektivno napuste taj kraj, pisalo je Vreme.

Nagrada za informacije o ubicama

Unmik je tada ponudio 50.000 evra za svaku informaciju o ubistvu tročlane porodice Stolić u Obiliću na Kosovu.

Tadašnji predsednik Vlade Srbije Zoran Živković najoštrije je osudio ubistvo članova porodice Stolić i zatražio utvrđivanje odgovornosti institucijana Kosovu. Monstruozno mučenje, pljačkanje i spaljivanje troje ljudi samo zbog činjenice da su ostali da žive u svojoj kući, težak je gubitak i pretnja svim Srbima i drugim građanima Kosova i Metohije na koje ekstremisti upru prstom, navodeno je u saopštenju.

Odgovorni za ubistva nikada nisu pronađeni.

Telegraf/Kosovo online